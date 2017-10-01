ولا يزال تمثيل النساء في المناصب القيادية العليا في جميع أنحاء العالم، ضعيفا مقارنة بالرجل.

ولكن التقارير تشير إلى أن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تعاني النساء في مكان العمل، إذ يتعرض بعضهن للتحرش الجنسي وللانتقادات بينما تشعر أخريات بأنهن واستبعدن من الأحداث والاجتماعات الرئيسية.

فما هي الأسباب التي تدفع كثيراً من المؤسسات إلى التمييز بين المرأة وزميلها في العمل في الترقية الإدارية أو الراتب أو حتى في أساليب التعامل؟

يأتي هذا التقرير في إطار موسم 100 امرأة الذي تروي من خلاله بي بي سي قصص نساء وإنجازاتهن.