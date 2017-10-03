عالم الكتب: جدل حول مذكرات عمرو موسى

نتابع في هذه الحلقة من "عالم الكتب" الجدل الذي أثاره الجزء الأول من مذكرات وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى والذي صدر بعنوان "كتابية"، ونستمع إلى لقاء خاص مع المرنم والواعظ المصري ماهر فايز حول روايته الأولى " قايين" ، كما نستمع إلى لقاء مع الكاتبة اللبنانية نسرين بلوط حول روايتها الثانية " الخطيئة" .

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا. يمكنكم الاستماع إلى الحلقة كاملة على هذا الرابط ، ويمكنكم التواصل مع البرنامج على العنوان التالي:

Kutub@bbc.co.uk