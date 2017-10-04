إسمي مهى و أنا شخص بدون

مهى مامو ولدت لأم مسلمة وأب مسيحي لم تستطع الحصول على الجنسية السورية لأنه لم يعترف بزواج والديها.

دون جنسية لا لم تستطع مها و أخوتها الحصول على أوراق ثبوتية ..فلا يمكنهم السفر أو الحصول على الرعاية الصحية