إسمي مهى و أنا شخص بدون

مهى مامو ولدت لأم مسلمة وأب مسيحي لم تستطع الحصول على الجنسية السورية لأنه لم يعترف بزواج والديها.
دون جنسية لا لم تستطع مها و أخوتها الحصول على أوراق ثبوتية ..فلا يمكنهم السفر أو الحصول على الرعاية الصحية
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مهى مامو ولدت لأم مسلمة وأب مسيحي لم تستطع الحصول على الجنسية السورية لأنه لم يعترف بزواج والديها.
دون جنسية لا لم تستطع مها و أخوتها الحصول على أوراق ثبوتية ..فلا يمكنهم السفر أو الحصول على الرعاية الصحية