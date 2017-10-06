الرجل اليمني الذي افترق عن عائلته لـ60 عاما
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الرجل اليمني الذي افترق عن عائلته لـ60 عاما

  • 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

محمد بو بكر وصل إلى شيفيلد في بريطانيا من اليمن في ستينيات القرن الماضي للعمل في مصانع الحديد.

ولطالما أراد لعائلته ان تنضم إليه في بريطانيا، لكن ذلك لم يحدث وعاش 60 عاما وحيدا.