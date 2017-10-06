الرجل اليمني الذي افترق عن عائلته لـ60 عاما

محمد بو بكر وصل إلى شيفيلد في بريطانيا من اليمن في ستينيات القرن الماضي للعمل في مصانع الحديد.
ولطالما أراد لعائلته ان تنضم إليه في بريطانيا، لكن ذلك لم يحدث وعاش 60 عاما وحيدا.
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محمد بو بكر وصل إلى شيفيلد في بريطانيا من اليمن في ستينيات القرن الماضي للعمل في مصانع الحديد.
ولطالما أراد لعائلته ان تنضم إليه في بريطانيا، لكن ذلك لم يحدث وعاش 60 عاما وحيدا.