نظام صارم في آيسلندا يساوي في الأجور بين النساء والرجال

الفجوة بين ما يتلقاه الرجال وما تتلقاه النساء من أجور مشكلة عالمية.
الآن قرر بلد وضع حد لهذه المشكلة.
فقد سنت آيسلندا قوانين تجبر الشركات على مراجعة الرواتب والمساواة بين الجنسين حسب قواعد ونظام نقطي.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
الفجوة بين ما يتلقاه الرجال وما تتلقاه النساء من أجور مشكلة عالمية.
الآن قرر بلد وضع حد لهذه المشكلة.
فقد سنت آيسلندا قوانين تجبر الشركات على مراجعة الرواتب والمساواة بين الجنسين حسب قواعد ونظام نقطي.