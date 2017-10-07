نظام صارم في آيسلندا يساوي في الأجور بين النساء والرجال
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

نظام صارم في آيسلندا يساوي في الأجور بين النساء والرجال

  • 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

الفجوة بين ما يتلقاه الرجال وما تتلقاه النساء من أجور مشكلة عالمية.

الآن قرر بلد وضع حد لهذه المشكلة.

فقد سنت آيسلندا قوانين تجبر الشركات على مراجعة الرواتب والمساواة بين الجنسين حسب قواعد ونظام نقطي.

مواضيع ذات صلة