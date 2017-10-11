النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي

غفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف مساء الإثنين.
ودافع أنصار إردوغان عنه قائلين إن نعاسه دليل على اجتهاده في العمل.
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غفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف مساء الإثنين.
ودافع أنصار إردوغان عنه قائلين إن نعاسه دليل على اجتهاده في العمل.