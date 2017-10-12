التحالف الدولي يرفض القبول بترتيب ممر آمن لخروج مسلحي تنظيم الدولة من الرقة
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التحالف الدولي يرفض فتح ممر آمن لمسلحي تنظيم الدولة بالرقة

  • 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

رفض التحالف الدولي وساطة من وجهاء وشيوخ مدينة الرقة للقبول بتوفير ممر آمن لخروج من تبقى من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المتبقين في الرقة مع عائلاتهم.

وقال ممثل التحالف الجنرال الأمريكي جيم غلين لبي بي سي إنه لا يمكن القبول بخروج مسلحي التنظيم بسلاحهم لأن ذلك سينقل المشكلة إلى مدينة سورية أخرى.

واستطاع فريق بي بي سي دخول الرقة التي لا تسمح قوات سوريا الديمقراطية بدخول الإعلاميين إليها منذ بضعة أيام، ورصد تواصل القصف والقتال العنيف في مركز المدينة عقب انهيار الترتيبات التي كانت قد بدأت حيز التنفيذ لإخراج مسلحي التنظيم من الرقة.

تقرير فراس كيلاني.

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