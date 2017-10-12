التحالف الدولي يرفض فتح ممر آمن لمسلحي تنظيم الدولة بالرقة

رفض التحالف الدولي وساطة من وجهاء وشيوخ مدينة الرقة للقبول بتوفير ممر آمن لخروج من تبقى من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المتبقين في الرقة مع عائلاتهم.

وقال ممثل التحالف الجنرال الأمريكي جيم غلين لبي بي سي إنه لا يمكن القبول بخروج مسلحي التنظيم بسلاحهم لأن ذلك سينقل المشكلة إلى مدينة سورية أخرى.

واستطاع فريق بي بي سي دخول الرقة التي لا تسمح قوات سوريا الديمقراطية بدخول الإعلاميين إليها منذ بضعة أيام، ورصد تواصل القصف والقتال العنيف في مركز المدينة عقب انهيار الترتيبات التي كانت قد بدأت حيز التنفيذ لإخراج مسلحي التنظيم من الرقة.

تقرير فراس كيلاني.