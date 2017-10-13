طلاب يسافرون عبور الثلوج للوصول إلى "أفضل مدرسة في العالم"

فازت ماغي ماكدونيل بجائزة أفضل مدرسة في العالم، المقدمة من مؤسسة فاركي.

وتدرس ماغي في القطب الشمالي في فصول دراسية ليس لكلها جدران، والطلاب هناك يسافرون عدة كيلومترات في الجو البارد للوصول إلى المدرسة.