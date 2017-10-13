طلاب يسافرون عبور الثلوج للوصول إلى "أفضل مدرسة في العالم"
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

طلاب يسافرون عبور الثلوج للوصول إلى "أفضل مدرسة في العالم"

  • 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

فازت ماغي ماكدونيل بجائزة أفضل مدرسة في العالم، المقدمة من مؤسسة فاركي.

وتدرس ماغي في القطب الشمالي في فصول دراسية ليس لكلها جدران، والطلاب هناك يسافرون عدة كيلومترات في الجو البارد للوصول إلى المدرسة.