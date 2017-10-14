نصب نماذج لجدار ترامب على الحدود المكسيكية
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نصب نماذج لجدار ترامب على الحدود المكسيكية

  • 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بناء ثمانية نماذج للجدار الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وتقدر تكلفة الجداربأكثر من 20 مليار دولار أمريكي.

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