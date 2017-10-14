نصب نماذج لجدار ترامب على الحدود المكسيكية

بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بناء ثمانية نماذج للجدار الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
وتقدر تكلفة الجداربأكثر من 20 مليار دولار أمريكي.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بناء ثمانية نماذج للجدار الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
وتقدر تكلفة الجداربأكثر من 20 مليار دولار أمريكي.