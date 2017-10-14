ماهي مواصفات المدير الجيد؟
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ماهي مواصفات المدير الجيد؟

  • 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

تحتفل عدد من الدول في شهر اكتوبر/ تشرين الأول بيوم "المدير العالمي"

لذا سألنا عدد من الأشخاص من أنحاء العالم، ماهي مواصفات المدير الجيد؟