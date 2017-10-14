تحتفل عدد من الدول في شهر اكتوبر/ تشرين الأول بيوم "المدير العالمي"
لذا سألنا عدد من الأشخاص من أنحاء العالم، ماهي مواصفات المدير الجيد؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تحتفل عدد من الدول في شهر اكتوبر/ تشرين الأول بيوم "المدير العالمي"
لذا سألنا عدد من الأشخاص من أنحاء العالم، ماهي مواصفات المدير الجيد؟