مغردون عن انتخابات #اليونسكو " كشفت أحقاد العرب"
محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، لعل أبرزها فوز الفرنسية أودري أزولاي برئاسة اليونسكو، واستراتيجية ترامب الجديدة بشأن إيران، وتطورات الأحداث في مدينة الرقة السورية.
مغردون :#اليونسكو جولة أخرى من جولات الصراع العربي"
شكل فوز الفرنسية أودري أزولاي برئاسة اليونسكو، مادة نقاش دسمة بين المغردين العرب.
وحصلت أودري أزولاي على 30 صوتا مقابل 28 صوتا حصل عليها منافسها وزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري.
وتصدر هاشتاغ #اليونسكو قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في معظم الدول العربية.
كما شاع استخدام هاشتاغ #كل_يوم_صدمة_ياقطر بين المغردين السعوديين والمصريين في حين انتشر هاشتاغ #بيض_الله_وجهك_ياحمد_الكواري بين المغردين القطرين.
وتباينت آراء المغردين بين مرحب ومستنكر حول نتائج انتخابات اليونسكو.
فالمرحبون بفوز الفرنسية برئاسة اليونسكو اعتبروا فوزها هزيمة للمال السياسي القطري الذي استخدم طرقا ملتوية من أجل الإطاحة بالآخرين، حسب قولهم.
في المقابل، أعرب آخرون عن حزنهم لخسارة المرشح القطري وانتقدوا ما وصفوه بالحملات التحريضية التي شنتها دول عربية للإطاحة بالكواري قائلين إن خسارته خسارة لكل العرب و دليل على إفلاس السياسية العربية.
ويرى قطاع آخر أن عملية التصويت عكست مدى "الفرقة التي يعيشها العرب" ودعوا الحكومات للالتفاف حول القضايا المحورية للشعوب العربية ، وفق تعبيرهم.
#الرقة_تحرر
على وقع الأحداث الدائرة في الرقة، دشن مغردون عدة هاشتاغات تناقلوا من خلالها التطورات العسكرية وتأثيرها على المدنيين المحاصرين داخل المدينة.
يأتي هذا بعدما أفادت وحدات حماية الشعب الكردية السورية بقرب انتهاء معركة الرقة قائلة " إن إعلان تحرير المدينة من المتشددين ربما يتم السبت أو الأحد."
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر من خلال تدشين مجموعة هاشتاغات كان أبرزها هاشتاغ #الرقة و#داعش و#الرقة_تحرر
وتداول نشطاء صور وأخبار التطورات العسكرية لحظة بلحظة، مرفقة بقراءاتهم الخاصة للمعركة والتي اختلفت من شخص إلى آخر.
واستبشر مغردون لتوارد تقارير عن قرب سيطرة قوات التحالف على المدينة قائلين إن هذه العملية "ستنهي وجود تنظيم الدولة في المنطقة".
ولم تخل بعض التغريدات من مشادات كلامية، إذ توقع البعض أن تستغل الأطراف المشاركة في المعركة، نتائجها لتمرير أجندتها السياسية.
وفي الوقت الذي أشار فيه مغردون إلى أهمية هذه المعركة في إنهاء الصراع في سوريا ووصفوا تحريرها بولادة جديدة لسوريا، قلل البعض من أهميتها في حسم الصراع قائلين إن معركة "دير الزور" هي التي ستحدد مستقبل سوريا ووصفوها بأم المعارك.
في المقابل، حذر البعض الآخر من كارثة انسانية ومن مقتل العديد من المدنيين المحاصرين.
وانبرى آخرون للرد على تغريدات المتعاطفين مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين كثفوا من نشاطهم على تويتر.
كما دعا نشطاء الدول العربية والإسلامية إلى تكثيف الجهود وإرساء استراتيجية للقضاء على الجماعات المتطرفة.
#الاتفاق_النووي
بالتوازي مع إعلان واشنطن عن استخراجية جديدة بشأن إيران ، شهد العالم الافتراضي تفاعلا قياسيا مع هاشتاغ #الاتفاق_النووي ، ليحتل خلال ساعات قليلة مراتب متقدمة في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا وعربيا.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، واصفا إياها بأنها "نظام متطرف".
وقد تلقف المغردون العرب إعلان ترامب وانبروا في تقديم قراءتهم للإعلان وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط..
وأعرب قطاع واسع من المغردين العرب عن ارتياحهم لتصريحات ترامب، واعتبروها خطوة تمهيدية لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران.
كما شدد المتفاعلون مع #السعوديه_تويد_بيان_ترمب ومعظمهم من السعوديون، على ضرورة عودة العقوبات الاقتصادية على إيران لتحجيم دورها وتضييق الخناق على سياساتها المدمرة في دول العربية، حسب وصفهم .
على صعيد آخر، انتقد آخرون الترحيب العربي بإعلان ترامب وحذروا من نشوب صراع جديد في المنطقة يكون العرب وقوده.
في المقابل، استبعد آخرون تطور الأمور إلى صدام عسكري و اعتبروا تصريحات ترامب مجرد طريقة للضغط على طهران، وعلى الأوروبيين المتمسكين بالاتفاق.