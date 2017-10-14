مغردون عن انتخابات #اليونسكو " كشفت أحقاد العرب"

محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، لعل أبرزها فوز الفرنسية أودري أزولاي برئاسة اليونسكو، واستراتيجية ترامب الجديدة بشأن إيران، وتطورات الأحداث في مدينة الرقة السورية.

مغردون :#اليونسكو جولة أخرى من جولات الصراع العربي"

شكل فوز الفرنسية أودري أزولاي برئاسة اليونسكو، مادة نقاش دسمة بين المغردين العرب.

مصدر الصورة THOMAS SAMSON

وحصلت أودري أزولاي على 30 صوتا مقابل 28 صوتا حصل عليها منافسها وزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري.

وتصدر هاشتاغ #اليونسكو قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في معظم الدول العربية.

كما شاع استخدام هاشتاغ #كل_يوم_صدمة_ياقطر بين المغردين السعوديين والمصريين في حين انتشر هاشتاغ #بيض_الله_وجهك_ياحمد_الكواري بين المغردين القطرين.

وتباينت آراء المغردين بين مرحب ومستنكر حول نتائج انتخابات اليونسكو.

فالمرحبون بفوز الفرنسية برئاسة اليونسكو اعتبروا فوزها هزيمة للمال السياسي القطري الذي استخدم طرقا ملتوية من أجل الإطاحة بالآخرين، حسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dhahi_Khalfan عندما تتنافس قطر ( تنظيم الحمدين ) على رئاسة مقعد الثقافة الأممي مع فرنسا...فالتنافس يمسي بين القمة والقاع في رئاسة منظمة الثقافة..!!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

في المقابل، أعرب آخرون عن حزنهم لخسارة المرشح القطري وانتقدوا ما وصفوه بالحملات التحريضية التي شنتها دول عربية للإطاحة بالكواري قائلين إن خسارته خسارة لكل العرب و دليل على إفلاس السياسية العربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aromaihi غير مستغرب "خسه " بعض العرب في التأمر ضد مرشح قطر في اليونسكو ، ازمة دول الحصار اعطتنا دروس اشد من مايحدث الان في اروقة #اليونسكو — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrAl_Lawati ما حصل في #اليونسكو مهزلة: مندوب مصر يصرخ (تسقط قطر وتحيا فرنسا) ومصر مقر الجامعة العربية التي من المفترض ان تناصر قضايا العرب!! — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

ويرى قطاع آخر أن عملية التصويت عكست مدى "الفرقة التي يعيشها العرب" ودعوا الحكومات للالتفاف حول القضايا المحورية للشعوب العربية ، وفق تعبيرهم.

#الرقة_تحرر

على وقع الأحداث الدائرة في الرقة، دشن مغردون عدة هاشتاغات تناقلوا من خلالها التطورات العسكرية وتأثيرها على المدنيين المحاصرين داخل المدينة.

مصدر الصورة BULENT KILIC

يأتي هذا بعدما أفادت وحدات حماية الشعب الكردية السورية بقرب انتهاء معركة الرقة قائلة " إن إعلان تحرير المدينة من المتشددين ربما يتم السبت أو الأحد."

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر من خلال تدشين مجموعة هاشتاغات كان أبرزها هاشتاغ #الرقة و#داعش و#الرقة_تحرر

وتداول نشطاء صور وأخبار التطورات العسكرية لحظة بلحظة، مرفقة بقراءاتهم الخاصة للمعركة والتي اختلفت من شخص إلى آخر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdalwhab761 بعد تدميرها مقاتلوا داعش يستسلمون في مدينة الرقة ويسلموها لقوات قسد ويخرجون بالباصات الخضراء.

انتهت المهمة — أبو علي عبد الوهاب (@abdalwhab761) ١٤ أكتوبر، ٢٠١٧

واستبشر مغردون لتوارد تقارير عن قرب سيطرة قوات التحالف على المدينة قائلين إن هذه العملية "ستنهي وجود تنظيم الدولة في المنطقة".

ولم تخل بعض التغريدات من مشادات كلامية، إذ توقع البعض أن تستغل الأطراف المشاركة في المعركة، نتائجها لتمرير أجندتها السياسية.

وفي الوقت الذي أشار فيه مغردون إلى أهمية هذه المعركة في إنهاء الصراع في سوريا ووصفوا تحريرها بولادة جديدة لسوريا، قلل البعض من أهميتها في حسم الصراع قائلين إن معركة "دير الزور" هي التي ستحدد مستقبل سوريا ووصفوها بأم المعارك.

في المقابل، حذر البعض الآخر من كارثة انسانية ومن مقتل العديد من المدنيين المحاصرين.

وانبرى آخرون للرد على تغريدات المتعاطفين مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين كثفوا من نشاطهم على تويتر.

كما دعا نشطاء الدول العربية والإسلامية إلى تكثيف الجهود وإرساء استراتيجية للقضاء على الجماعات المتطرفة.

#الاتفاق_النووي

مصدر الصورة Drew Angerer

بالتوازي مع إعلان واشنطن عن استخراجية جديدة بشأن إيران ، شهد العالم الافتراضي تفاعلا قياسيا مع هاشتاغ #الاتفاق_النووي ، ليحتل خلال ساعات قليلة مراتب متقدمة في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا وعربيا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، واصفا إياها بأنها "نظام متطرف".

وقد تلقف المغردون العرب إعلان ترامب وانبروا في تقديم قراءتهم للإعلان وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط..

وأعرب قطاع واسع من المغردين العرب عن ارتياحهم لتصريحات ترامب، واعتبروها خطوة تمهيدية لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

كما شدد المتفاعلون مع #السعوديه_تويد_بيان_ترمب ومعظمهم من السعوديون، على ضرورة عودة العقوبات الاقتصادية على إيران لتحجيم دورها وتضييق الخناق على سياساتها المدمرة في دول العربية، حسب وصفهم .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @h9n9f1 ايه المصايب اللي بتتحدف علينا من كل صوب

مرشحنا لليونسكو زحلچوه

وحليفتنا شريفه فشخوها

وخليجنا الفارسي صار العربي

😂#السعودية_تؤيد_بيان_ترمب — حنفي بن حسنين (@h9n9f1) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nasser_duwailah تحدثت كثيرا ومطولا اننا سنشهد انفجار كبير في الخليج بين اسرائيل وايران و هاهو ترامب سيعلن موقفه من الاتفاق النووي غدا وهو اول خطوات التصعيد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

على صعيد آخر، انتقد آخرون الترحيب العربي بإعلان ترامب وحذروا من نشوب صراع جديد في المنطقة يكون العرب وقوده.

في المقابل، استبعد آخرون تطور الأمور إلى صدام عسكري و اعتبروا تصريحات ترامب مجرد طريقة للضغط على طهران، وعلى الأوروبيين المتمسكين بالاتفاق.