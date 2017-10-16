مصر :ما هي دلالات توقيت الهجوم في شمال سيناء؟

قُتل ستة أشخاص، بينهم أربعة من أفراد الشرطة، وأُصيب 17 آخرون في هجومين شنهما مسلحون على نقطة أمنية في شبه جزيرة سيناء ومصرف، بشمال شرقي مصر، بحسب مصادر.

جاء هذا بعد يوم من مقتل تسعة جنود و24 مسلحا في هجمات على مواقع للجيش في سيناء.

وأفادت مصادر وشهود اليوم بأن مسلحين في خمس سيارات دفع رباعي أطلقوا النار على قوات الأمن المتمركزة بالقرب من أحد فروع "البنك الأهلي" وكنيسة مار جرجس بوسط مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني قوله إن المسلحين سرقوا أموالا من البنك، الذي أغلق في السابق باقي فروعه في المدينة.

تقرير عبد البصير حسن.