تعرضت للتحرش على مرأى ومسمع ركاب القطار

تسعى تونس من خلال مؤسساتها الرسمية ومجتمعها المدني إلى مكافحة التحرش بشتى الطرق والوسائل.

ولعل آخر تلك الوسائل حملة "المتحرش ما يركبش معانا" أو "المتحرش لن يصعد معنا" التي تستهدف مكافحة ظاهرة التحرش داخل وسائل النقل العام وحث النساء على فضح هذا السلوك.

تأتي هذه المبادرة بعد دراسة أجرها مركز "الكريديف"، المعني بشؤون المرأة، حول العنف المبني في الأماكن العامة وشملت 3 آلاف سيدة ممن يستعملن وسائل النقل العمومي.

وقد خلصت الدراسة إلى أن 53.3 % من النساء المستجوبات تعرضن لشكل من أشكال العنف في الفضاء العام.