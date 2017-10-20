الحافلة الوردية في تركيا لحماية النساء من المتحرشين

بدأت السلطات في مدينة مالاطيا التركية تسيير حافلات بلون وردي مخصصة للنساء فقط، والهدف هو لحمايتهن من التحرش.
ورحبت بعض النساء بالفكرة في حين عارضنها أخريات.
وتنقل حاليا حافلاتان من هذا النوع أكثر من ألف راكبة في اليوم.
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بدأت السلطات في مدينة مالاطيا التركية تسيير حافلات بلون وردي مخصصة للنساء فقط، والهدف هو لحمايتهن من التحرش.
ورحبت بعض النساء بالفكرة في حين عارضنها أخريات.
وتنقل حاليا حافلاتان من هذا النوع أكثر من ألف راكبة في اليوم.