شرطة بزي مدني للقبض على المتحرشين في قطارات لندن
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شرطة بزي مدني للقبض على المتحرشين في قطارات لندن

  • 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

تقول هيئة المواصلات في لندن إن 90 في المئة من حالات التحرش الجنسي في قطارتها لا يتم الإبلاغ عنها.

ورافقت بي بي سي أفرادا من الشرطة البريطانية بزي مدني في مهمة لكشف واعتقال المتحرشين.

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