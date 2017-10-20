شرطة بزي مدني للقبض على المتحرشين في قطارات لندن

تقول هيئة المواصلات في لندن إن 90 في المئة من حالات التحرش الجنسي في قطارتها لا يتم الإبلاغ عنها.

ورافقت بي بي سي أفرادا من الشرطة البريطانية بزي مدني في مهمة لكشف واعتقال المتحرشين.