هل تشهد السعودية عودة دور السينما قريبا؟

استضاف مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض مسابقة للأفلام القصيرة، في خطوة يعتقد أنها بداية لرفع الحظر قريبا عن دور السينما في المملكة.

دشنت دور السينما في المدن الكبرى في السعودية قبل نصف قرن وكانت موجودة بشكل أساسي في الأندية الرياضية، إلا أنها منعت في نهاية السبعينات، لعدة أسباب أهمها غياب الثقافة السينمائية وتوسع نفوذ رجال الدين.

وقد أثارت توقعات بالإعلان رسميا عن افتتاح دور للسينما في السعودية قريبا، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي مابين مؤيد لعودتها ومعارض يرى فيها مدعاة للاختلاط بين الجنسين.