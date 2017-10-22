ماهي خطط العراق تجاه نفط كركوك؟

تبدأ وزارة النفط العراقية مفاوضاتها مع شركة النفط البريطانية (BP) من أجل إبرام اتفاق لتطوير حقول كركوك النفطية.

وفي تصريح حصري لبي بي سي، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن الاتفاق لدراسة تطوير الحقول يهدف لرفع الإنتاج من 470 ألف إلى750 ألف برميل يوميا .

كما أضاف اللعيبي أن الحقول الآن باتت تحت المسؤولية الكاملة لوزارة النفط ومن المتوقع أن يستأنف التصدير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأردف الوزير العراقي أن مفاوضات جارية بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم للوصول إلى تسوي فيما يخص عائدات تصدير النفط التي كان يحصلها اقليم كردستان على مدار السنوات الثلاث الماضية.