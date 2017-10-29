بارزاني " ما حدث في كركوك خيانة عظمى"

قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إن دخول القوات العراقية إلى كركوك كان "مخططا له منذ زمن"، مضيفا أن " المنافسين الذين سلموا مدينة كركوك للقوات العراقية دون قتال ارتكبوا خيانة عظمى".

وأردف بارزاني قائلا " حاولت البشمركة تفادي المعارك لكن الحشد الشعبي كان مصرا على دخول تلك المعركة ."

واتهم رئيس إقليم كردستان، الولايات المتحدة بمساندة القوات العراقية خلال عملية سيطرتها على كركوك.

وتأتي هذه التصريحات بعد جلسة في برلمان إقليم كردستان وافقت فيها الأغلبية على مشروع قانون لتوزيع صلاحيات بارزاني على السلطات في الإقليم بعدما أعلن الأخير عن عدم استمراره بمنصبه.