ترامب سأرسل مهاجم نيورك إلى غوانتانامو
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ترامب سأرسل مهاجم نيورك إلى غوانتانامو

  • 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليمات إلى سلطات الحدود بتشديد الرقابة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، بعد هجوم مانهاتن الذي إلى مقتل 8 اشخاص وجرح عدد آخر من المارة وراكبي الدراجات.

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