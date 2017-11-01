ترامب سأرسل مهاجم نيورك إلى غوانتانامو

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليمات إلى سلطات الحدود بتشديد الرقابة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، بعد هجوم مانهاتن الذي إلى مقتل 8 اشخاص وجرح عدد آخر من المارة وراكبي الدراجات.