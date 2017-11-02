من هو فالون الذي استقال بسبب لمسة ركبة
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من هو فالون الوزير الذي استقال بسبب لمسة ركبة؟

  • 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

بعد ثلاثة عقود من العمل السياسي في صفوف حزب المحافظين استقال وزير الدفاع البريطاني السير مايكل فالون بسبب لمسه ركبة صحفية قبل 15 عاما.

لكن ما هي مسيرة فالون السياسية؟