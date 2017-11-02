من هو فالون الوزير الذي استقال بسبب لمسة ركبة؟

بعد ثلاثة عقود من العمل السياسي في صفوف حزب المحافظين استقال وزير الدفاع البريطاني السير مايكل فالون بسبب لمسه ركبة صحفية قبل 15 عاما.
لكن ما هي مسيرة فالون السياسية؟
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بعد ثلاثة عقود من العمل السياسي في صفوف حزب المحافظين استقال وزير الدفاع البريطاني السير مايكل فالون بسبب لمسه ركبة صحفية قبل 15 عاما.
لكن ما هي مسيرة فالون السياسية؟