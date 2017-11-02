"تسقط بريطانيا...يسقط بلفور"

خرج الفلسطينيون في تظاهرات بمدن رام الله والقدس وغزة في يوم الذكرى الـ100 لوعد بلفور.

وشارك في تظاهرات مدينة رام الله عدد من النشطاء البريطانيين الذين مشوا من لندن إلى تركيا ومنها سافروا بالطائرة إلى إسرائيل لتقديم رسالة احتجاج إلى القنصلية البريطانية هناك.

وفي القدس تظاهر فلسطينيون أمام القنصلية البريطانية واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بسبب رفع العلم الفلسطيني.

وفي غزة ندد المتظاهرون ببريطانيا وبوعد بلفور وطالبوا بالاعتذار للفلسطينيين.

وترى إسرائيل أن وعد بلفور عام 1917 فتح الباب أمام تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وسافر رئيس الوزراء البريطاني بنيامن نيتانياهو إلى لندن لحضور احتفال بهذه المناسبة.

ويطالب الفلسطينيون بريطانيا بالاعتذار بسبب وعدها الذي أعطت بموجبه أرضا لا تمتلكها إلى أناس لا يستحقونها، كما يقولون.

وترفض بريطانيا الاعتذار.