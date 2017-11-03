أسرار جديدة قد يبوح بها هرم خوفو بعد اكتشاف تجويف ضخم داخله

اكتشف علماء تجويفا هائلا داخل هرم خوفو في مصر، ليزيد من غموض أهرام الجيزة، ولم يعرف بعد سبب وجود هذا التجويف، أو ما إذا كان له أي قيمة لأنه لا يمكن الوصول إليه بعد على ما يبدو.

وأعلن عن هذا الكشف علماء فرنسيون ويابانيون بعد عامين من الدراسة. واستخدم العلماء تقنية تصوير تسمى ميوغرافي التي تستشعر تغيرات الكثافة داخل تركيبات الصخور الضخمة.

وبُني الهرم الأكبر، أو هرم خوفو، خلال عهد الفرعون خوفو بين عامي 2509 و2483 قبل الميلاد، ويعتبر هرم خوفو، الذي يبلغ ارتفاعه 140 مترا، الأكبر بين الأهرام الثلاثة في منطقة الأهرام بالجيزة.

ويشتهر الهرم باحتوائه على ثلاث غرف داخلية واسعة، وسلسلة من الممرات، أجملها البهو الكبير الذي يبلغ طوله 47 مترا، وارتفاعه 8 أمتار.