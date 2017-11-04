رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعلن استقالته
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رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعلن استقالته

  • 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة

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