ما التأثيرات التي يمكن أن تحدثها حملة الفساد في السعودية؟
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ما تأثيرات الحملة على الفساد في السعودية؟

  • 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

أوقفت السلطات السعودية 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

جاءت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كانت البورصة المحلية السعودية كانت قد هبطت في التعاملات المبكرة اليوم بعد التعديل الوزاري، لتعاود انتعاشها لاحقا.

قالت وزارة المالية السعودية إن قرارات لجنة محاربة الفساد الأخيرة تحافظ على بيئة الاستثمار. فكيف سيتحقق لها هذا على أرض الواقع ؟

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