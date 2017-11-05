ما تأثيرات الحملة على الفساد في السعودية؟

أوقفت السلطات السعودية 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

جاءت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كانت البورصة المحلية السعودية كانت قد هبطت في التعاملات المبكرة اليوم بعد التعديل الوزاري، لتعاود انتعاشها لاحقا.

قالت وزارة المالية السعودية إن قرارات لجنة محاربة الفساد الأخيرة تحافظ على بيئة الاستثمار. فكيف سيتحقق لها هذا على أرض الواقع ؟