العثور على مهاجم الكنيسة في تكساس ميتا في سيارته

قتل 26 شخصا، على الأقل، في حادث إطلاق نار أثناء قداس في كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية .

ووقع الحادث يوم الأحد في كنيسة "فيرست بابتيست" في ساذرلاند بمقاطعة ويلسون.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مسلحا دخل الكنيسة الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي وبدأ في إطلاق النار.

وتتراوح أعمار الضحايا من 5 أعوام إلى 72 عاما.

وعثر على المسلح ميتا في سيارته على بعد أميال من مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أنه "شاب أبيض"، وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن اسمه ديفن باتريك كيلي، وعمره 26 عاما.

ويعتقد أن كيلي عسكري سابق سرح من سلاح الجو الأمريكي عام 2014 بعد إدانته بضرب زوجته وابنه.