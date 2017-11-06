ماري كوري....المرأة التي نالت جائزة نوبل مرتين وماتت بسبب أبحاثها

يصادف في السابع من نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام الذكرى الـ150 لميلاد العالمة البولندية الشهيرة ماري كوري.

ودرست كوري الفيزياء في جامعة السوربون في فرنسا واهتمت بالنشاط الإشعاعي، ثم حصلت على شهادة الماجستير في الفيزياء ثم الماجستير في الرياضيات.

ونالت كوري على جائزة نوبيل مرتين وفي مجالين مختلفين وهي أول شخص يحقق هذا الانجاز، حيث اكتشفت كوري وزوجها بيير عنصري البولونيوم والراديوم عام 1898.

وحصلت على جائزة نوبل للفيزياء عام 1903 وفي عام 1911 حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء

وأسست كوري مركزا لبحوث محاربة السرطان عام 1921 وهو احد المراكز الرائدة في هذا المجال حتى يومنا هذا.

وتوفيت ماري كوري عام 1934 بسبب سرطان الدم نتيجة تعرضها المستمر للإشعاع خلال أبحاثها.