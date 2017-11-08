ترامب: لا نسعى إلى الصراع أو المواجهة لكننا لا نهرب منها أبدا
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ترامب: لا نسعى إلى المواجهة لكننا لا نهرب منها أبدا

  • 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم إلى الإنضمام إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية.

وقال ترامب في كلمة أمام برلمان كوريا الجنوبية إن بلاده لا تسعى إلى المواجهة، لكنها لن تهرب منها ابداً.