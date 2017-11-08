ترامب: لا نسعى إلى المواجهة لكننا لا نهرب منها أبدا

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم إلى الإنضمام إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية.
وقال ترامب في كلمة أمام برلمان كوريا الجنوبية إن بلاده لا تسعى إلى المواجهة، لكنها لن تهرب منها ابداً.
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حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم إلى الإنضمام إلى جهود عزل نظام كوريا الشمالية.
وقال ترامب في كلمة أمام برلمان كوريا الجنوبية إن بلاده لا تسعى إلى المواجهة، لكنها لن تهرب منها ابداً.