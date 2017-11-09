لماذا استدعت محكمة أمريكية باراك أوباما؟

استدعت محكمة في شيكاغو بالولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

واستدعي أوباما ليكون جزءا من الأشخاص الذين تختارهم المحكمة ليكونوا هيئة محلفين تبت في قضايا.

لكن القاضي لم يختر أوباما وسمح له بالانصراف.

وتتكون هيئة المحلفين من المواطنيين العاديين، وتستدعي المحكمة عددا كبيرا من المواطنين، ثم تختار منهم البعض ليكونوا من المحلفين ويرجع الآخرون إلى منازلهم.

وكل من يأتي إلى المحكمة يحصل على مبلغ قدره 17 دولارا.

وكان أوباما قد استدعي من قبل وذلك في عام 2010 عندما كان رئيسا للولايات المتحدة حينها، لكنه اعتذر عن الحظور بسبب اجتماع مخطط له مسبقا مع رئيس إقليم كردستان العراق.

وفي عام 2015 استدعت محكمة في دالاس الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن للخدمة في هيئة المحلفين، لكن القاضي لم يختره وسمح له بالانصراف.

وقبله كان بيل كلينتون في عام 2013 الذي سمح له القاضي بالانصراف أيضا، وكان ذلك في مدينة نيويورك.