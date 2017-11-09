اجراءات اتخذها محمد بن سلمان غيرت من شكل السعودية

اتخذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العديد من الاجراءات والقرارات، وبعض تلك القرارات كانت جديدة على المجتمع السعودي مثل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات.

ويقود محمد بن سلمان خطة اصلاح اقتصادية لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، وكشف عن رؤية السعودية 2030.

أمر بحبس أمراء ووزراء بتهم فساد واستغلال للسلطة، وهذا أمر لم تهده المملكة العربية السعودية من قبل.

وأشرك ولي العهد الشاب الذي يرأس وزارة الدفاع الجيش السعودي في الحرب في اليمن، التي كلفت الكثير من الأموال وراح ضحيتها الكثير من اليمنيين ولا يبدوا فيها منتصر بعد عامين ونصف على اندلاعها.