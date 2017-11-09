عائلات هندية "تبيع بناتها" لمسنين عرب للزواج في العطلات
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عائلات هندية "تبيع بناتها" لمسنين عرب للزواج في العطلات

  • 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

كشف تحقيق أجرته بي بي سي في الهند أن هناك عائلات مسلمة فقيرة تزوج بناتها صغيرات السن إلى رجال عرب من بينهم طاعنون في السن مقابل المال في ظاهرة تعرف بـ"عرائس العطلات"، مراسلة بي بي سي، تيلوغو ديبثي باثيني في مدينة حيدر آباد في الهند التقت عددا من الفتيات ضحايا تلك الزيجات.

كانت "فرحين" مهتمة بدراسة العلوم، وكان حلمها أن تصبح ممرضة في المستقبل، ولكنها وجدت نفسها متزوجة من شيخ من الأردن يبلغ من العمر 55 عاما في حين كانت بالكاد تبلغ 13 عاما.

أخذها حينها والدها إلى إحدى الغرف، وقدمها إلى ثلاثة رجال ثم قيل لها إنها كانت ستتزوج أحدهم ذاك المساء.

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