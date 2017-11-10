الانسان "الطائر" يحقق رقما قياسيا

تمكن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج من دخول سجل غينس للأرقام القياسية، بعد أن سجل أول رقما قياسيا في التحليق لإنسان مرتبط بمحرك.
حقق سرعة 51.5 كم / ساعة في محاولته الثالثة والأخيرة ، فوق بحيرة في مدينة ريادينغ في انجلترا.
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تمكن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج من دخول سجل غينس للأرقام القياسية، بعد أن سجل أول رقما قياسيا في التحليق لإنسان مرتبط بمحرك.
حقق سرعة 51.5 كم / ساعة في محاولته الثالثة والأخيرة ، فوق بحيرة في مدينة ريادينغ في انجلترا.