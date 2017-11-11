"مذاق أبوظبي"... مهرجان أطعمة من حول العالم ومسابقات بين أشهر الطهاة

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مهرجانا لتذوق الطعام.

وفي هذه النسخة الرابعة من المهرجان، شارك ثمانية عشر مطعما من أشهر مطاعم العالم، ليتعرف الزائرون على أشهى وأحدث مافي قوائمها.

تقرير حنان عبدالرازق.