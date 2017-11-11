"مذاق أبوظبي"... مهرجان أطعمة من حول العالم ومسابقات بين أشهر الطهاة
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"مذاق أبوظبي"... مهرجان أطعمة من حول العالم ومسابقات بين أشهر الطهاة

  • 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مهرجانا لتذوق الطعام.

وفي هذه النسخة الرابعة من المهرجان، شارك ثمانية عشر مطعما من أشهر مطاعم العالم، ليتعرف الزائرون على أشهى وأحدث مافي قوائمها.

تقرير حنان عبدالرازق.

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