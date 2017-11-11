"مذاق أبوظبي"... مهرجان أطعمة من حول العالم ومسابقات بين أشهر الطهاة

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مهرجانا لتذوق الطعام.
وفي هذه النسخة الرابعة من المهرجان، شارك ثمانية عشر مطعما من أشهر مطاعم العالم، ليتعرف الزائرون على أشهى وأحدث مافي قوائمها.
تقرير حنان عبدالرازق.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مهرجانا لتذوق الطعام.
وفي هذه النسخة الرابعة من المهرجان، شارك ثمانية عشر مطعما من أشهر مطاعم العالم، ليتعرف الزائرون على أشهى وأحدث مافي قوائمها.
تقرير حنان عبدالرازق.