نابي كيتا أحد مرشحي بي بي سي لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي

بدأ نابي كيتا مسيرته في الدوري الألماني في موسم 2016-2017 كلاعب مغمور، ولكنه أنهى الموسم بالترشح لفريق البوندزليغا لذلك الموسم، وهو تصويت جماهيري حصل فيه اللاعب الغيني على أصوات أكثر من أي لاعب خط وسط آخر.

رشح كيتا لنيل جائزة بي بي سي بفضل انجازاته في ناديه الألماني بشكل أساسي، لأن غينيا لم توفق في الوصول الى نهائيات كأس العالم في روسيا في 2018، رغم أنه سجل اهدافا في مباريات التأهل ضد ليبيا وتونس.

يقول كيتا إن مثله الإفريقي الأعلى هو اللاعب يحيى توريه. فهل يتمكن دينامو الوسط الغيني من تقليد ما انجزه مثله العاجي باضافة جائزة بي بي سي الى خزانته؟

يمكنكم التصويت من خلال موقع بي بي سي لكرة القدم الافريقية واتباع التعليمات المدونة هناك. الأصوات محدودة بصوت واحد لكل حاسوب