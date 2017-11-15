من هو روبرت موغابي؟

منذ إعادة انتخاب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي البالغ من العمر 93 عاما للمرة السابعة كانت هناك مخاوف من امكانية الإطاحة به.

ولد موغابي في عام 1924 في اسرة فقيرة، وأكمل دراسته الجامعية ليعمل مدرسا في بداية حياته، وتعرض للسجن بسبب نشاطه المناهض لنظام الحكم العنصري آنذاك.

شغل موغابي منصب رئيس الوزراء بعد فوز حزب زانو في الانتخابات التي جرت عام 1980 حتى 1987 حيث تولى منصب الرئاسة دون منازع حتى الآن.

في البداية أشيد بسياساته حول التواصل مع الأقلية البيضاء ومنافسيه السياسيين ونهجه الاقتصادي.

يتهمه معارضوه بالدكتاتورية وبفرض حزبه الاتحاد الوطني الأفريقي على المشهد السياسي.