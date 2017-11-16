سكان القدس فلسطينيون ويهود يعيشون في مدينة واحدة، ويشكل المراهقون غالبية السكان في هذه المدينة، يعيشون صراعا دائما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لشرقي المدينة.

يسكن غالبيتهم بانفصال تام في أحياء خاصة بهم و يتعلمون في مدارس منفصلة لكن يهوديا وفلسطينيا قاما بتجرية فريدة من نوعها حيث افتتحا مدرسة مختلطة للفلسطينيين واليهود , يتعلمون فيها العربية والعبرية ويدرسون الرواية اليهودية والرواية الفلسطينية.

فكيف يفكر هؤلاء المراهقين بعد عشرين عام على انشاء هذه المدرسة.

هذا التقرير جزء من سلسلة تقارير تتعلق بالمراهقين، تبثها بي بي سي خلال هذا الأسبوع.