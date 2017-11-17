الحرب السورية في لوحات مراهق

تركت أجواء الحرب والعنف الذي عاشه ومازال يعيشه الأطفال في سوريا إلى يومنا هذا آثارا نفسية واجتماعية سلبية قد تمتد لعقود من الزمن

جودي شريف ذو الـ16 عاما من مدينة القامشلي وجد من خلال الرسم طريقة ليعبر بها عن واقع الحرب الذي يعيشه