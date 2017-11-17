الحرب السورية في لوحات مراهق
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الحرب السورية في لوحات مراهق

  • 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

تركت أجواء الحرب والعنف الذي عاشه ومازال يعيشه الأطفال في سوريا إلى يومنا هذا آثارا نفسية واجتماعية سلبية قد تمتد لعقود من الزمن

جودي شريف ذو الـ16 عاما من مدينة القامشلي وجد من خلال الرسم طريقة ليعبر بها عن واقع الحرب الذي يعيشه