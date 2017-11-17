من هي غريس موغابي؟

تبلغ غريس موغابي من العمر 52 عاما، وتعرف بولعها بالتسوق والاسراف والحصول على أغلى المقتنيات.

ترى سيدة زيمبابوي الأولى نفسها خليفةً لزوجها الرئيس روبرت موغابي البالغ من العمر 93 عاما الذي يحكم زيمبابوي منذ نهاية حكم الأقلية البيضاء في عام 1980.

هي رئيسة رابطة المرأة في حزب زانو الحاكم، حيث كان لها دورا فعالا في الاطاحة بعدد من الشخصيات المحتملين للرئاسة بعد زوجها.

اتهمت منافسها الرئيسي إمرسون منانغاغوا نائب الرئيس موغابي بالخيانة وأُقيل على اثرها من منصبه في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني ليهرب بعدها من البلاد.

ونجحت في كسب الأعضاء الرئيسيين في الحزب بمن فيهم زوجها إلى جانبها لتكون هي نائبة الرئيس.

وبعد أسبوع واحد فقط، سيطر أفراد الجيش على تلفزيون الدولة وأعلنوا أنهم وضعوا الرئيس موغابي تحت الإقامة الجبرية في خطوة تفسر على نطاق واسع على أنها محاولة لاستبداله بالنائب المخلوع منانغاغوا.

وتعد غريس من أشد الداعمين لزوجها وغالبا ما تكون بجانبه، حتى قالت في تجمع في 2014 أنها متأكدة بأن الشعب سيعيد انتخاب زوجها حتى ولو كان جثة هامدة، ولم تنكر رغبتها في تولي منصب الرئاسة إذا ما تنحى زوجها أو مات قائلة "ألست زيمبابوية أيضاً؟".