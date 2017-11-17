شاحنة كهربائية من تيسلا وسيارة رياضية جديدة بسرعة عالية

كشفت شركة تيسلا عن شاحنة تعمل بالكهرباء بامكانها قطع 800 كيلومتر قبل الحاجة إلى اعادة شحن بطاريتها.
وعرضت أيضا سيارة رياضية جديدة يمكنها أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط.
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كشفت شركة تيسلا عن شاحنة تعمل بالكهرباء بامكانها قطع 800 كيلومتر قبل الحاجة إلى اعادة شحن بطاريتها.
وعرضت أيضا سيارة رياضية جديدة يمكنها أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط.