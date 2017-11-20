ما خيارات مصر بعد تعثر مفاوضات سد النهضة؟

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، من المساس بحصة بلاده من المياه، في إشارة إلى مخاوف من تقلص حصة مصر من مياه نهر النيل، على خلفية موافقة القاهرة وتحفظ كل من الخرطوم وأديس أبابا على تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري حول التأثيرات المحتملة لبناء سد النهضة الإثيوبي على دول المصب.

وأضاف السيسي: "أحنا تكلمنا مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا من الأول على ثلاث عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه، وقلنا أننا نتفهم التنمية وهو أمر مهم، لكن أمام التنمية هذه مياه تساوي بالنسبة لنا حياة أو موت شعب".

وأكد السيسي أن "مياه مصر موضوع مفيش فيه كلام"، على حسب تعبيره.

فما هي أبعاد الأزمة بعد إعلان فشل المسار الفني؟ وما هي الخيارات المتاحة أمام مصر للتعامل مع هذه الأزمة؟