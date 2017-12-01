ماكرون يحرج رئيس بوركينا فاسو ويفجر جدلا

وضع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره في بوركينافاسو، مارك كريستيان كابوري، في موقف محرج، أمام حشد من الطلبة، فاضطره إلى مغادرة القاعة.

وأجاب ماكرون على سؤال حول مشكلة الكهرباء في بوركينافاسو " لن أتحدث عن انقطاع الكهرباء في جامعات بوركينا فاسو... هذه مهمة رئيس البلاد."

ثم حاول ماكرون تلطيف الأجواء، عند انسحاب نظيره البوركيني، ودعاه إلى أن يبقى في القاعة، وواصل مازحا : "لقد ذهب كي يصلح التكييف".

من جهة أخرى، نفى مقربون من الرئيس البوركيني أن يكون كابوري قد انسحب، مؤكدين أنه خرج إلى دورة المياه، ثم عاد بعد وقت قصير إلى مكانه. وقد أثار ما فعله ماكرون جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف سياسيون ونشطاء كلامه بالمهين.