حبس المطربة شيما صاحبة أغنية "عندي ظروف"
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حكم مصري بحبس المطربة شيما صاحبة أغنية "عندي ظروف"

  • 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017

قضت محكمة مصرية بحبس المطربة شيما ومخرج أغنيتها المصورة "عندي ظروف"، لمدة عامين وتغريمهما 10 آلاف جنيه مصري (نحو 600 دولار أمريكي)، لإدانتهما بالتحريض على الفسق والفجور.

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