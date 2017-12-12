قضت محكمة مصرية بحبس المطربة شيما ومخرج أغنيتها المصورة "عندي ظروف"، لمدة عامين وتغريمهما 10 آلاف جنيه مصري (نحو 600 دولار أمريكي)، لإدانتهما بالتحريض على الفسق والفجور.
حكم مصري بحبس المطربة شيما صاحبة أغنية "عندي ظروف"
- 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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