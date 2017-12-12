حكم مصري بحبس المطربة شيما صاحبة أغنية "عندي ظروف"

قضت محكمة مصرية بحبس المطربة شيما ومخرج أغنيتها المصورة "عندي ظروف"، لمدة عامين وتغريمهما 10 آلاف جنيه مصري (نحو 600 دولار أمريكي)، لإدانتهما بالتحريض على الفسق والفجور.