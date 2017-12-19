كيف يمكنك تحديد اتجاه قبلة الصلاة في الفضاء؟
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كيف يمكنك تحديد اتجاه قبلة الصلاة في الفضاء؟

  • 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017

هل تساءلت عن كيفية تحديد إتجاه قبلة الصلاة في الفضاء؟

منذ وقت ليس ببعيد احتاج رائد فضاء مسلم إلى العثور على مدينة مكة في الفضاء. فاجتمع عدد من العلماء لمساعدته على تحديد وجهته.

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