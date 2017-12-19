كيف يمكنك تحديد اتجاه قبلة الصلاة في الفضاء؟

هل تساءلت عن كيفية تحديد إتجاه قبلة الصلاة في الفضاء؟
منذ وقت ليس ببعيد احتاج رائد فضاء مسلم إلى العثور على مدينة مكة في الفضاء. فاجتمع عدد من العلماء لمساعدته على تحديد وجهته.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
هل تساءلت عن كيفية تحديد إتجاه قبلة الصلاة في الفضاء؟
منذ وقت ليس ببعيد احتاج رائد فضاء مسلم إلى العثور على مدينة مكة في الفضاء. فاجتمع عدد من العلماء لمساعدته على تحديد وجهته.