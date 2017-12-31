أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة لعام 2017

مع اقتراب عام 2017 على الانقضاء نلقي نظرة مرة أخرى على بعض مقاطع الفيديو التي حازت على اهتمام زوار الموقع:

شاب مصري يصنع سيارة تنافس الـ"توك توك"

عدد المشاهدات: 3 ملايين و 39 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو شاب مصري يصنع سيارة تنافس الـ"توك توك"

تمكن الشاب المصري أحمد سعيد عمر، من صنع عربة صغيرة ذات أربع عجلات في ورشته المتواضعة، بهدف الحد من استيراد التوك توك، والقضاء على القيادة العشوائية.

وتتسع العربة التي صممها عمر لستة أفراد وهي أقل ثمنا من التوك توك المستورد نظرا لصناعتها من مواد محلية خالصة.

وينتشر التوك توك ذو الثلاث عجلات في الكثير من مدن المصرية وخاصة في الأحياء ذات الشوارع الضيقة وأغلبه مستورد من الهند.

تقرير موسى الظريف.

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قصة تحول كيرلس المصري إلى كارلا الألمانية

عدد المشاهدات: مليون و 961 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو من كيرلس المصري إلى كارلا الألمانية قصة تحول جنسي

مازالت كارلا مسعود تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد تغيير جنسها من كيرلس إلى كارلا.

نشرت على فيسبوك مؤخراً تجربتها مع من أصبح حاليا زوجها وكان رد الفعل عاصفا.

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مقابلة مع العائلة التي شغلت الإنترنت

عدد المشاهدات: مليون و 923 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مقابلة مع العائلة التي شغلت الإنترنت

أجرت بي بي سي حوارا جديدا مع بروفيسور روبرت كيلي الذي حقق لقاؤه السابق انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان طفلا كيلي، وهو خبير في شؤون كوريا الجنوبية، قد اقتحما الغرفة التي يجلس بها وذلك أثناء البث المباشر للمداخلة التلفزيونية.

هذه المرة، انضمت أسرة كيلي المكونة من زوجته جونج أ كيم وطفليه ماريون وجيمس إلى اللقاء الجديد.

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مصارعة الثيران للفوز بزوجة المستقبل في مدغشقر

عدد المشاهدات: مليون و 806 آلاف

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مصارعة الثيران بالأيدي للفوز بزوجة المستقبل

وجد رجال قبيلة بيتسيلو في مرتفعات مدغشقر حلا مثيرا للاهتمام للتعرف على فتاة للارتباط بها.

ويشارك رجال القبيلة في مبارايات لمصارعة الثيران للفوز بزوجة المستقبل، ويتحتم على المشارك في المباراة أن يمسك الثور لأطول فترة ممكنة، لإقناع الفتاة بقدراته وشجاعته.

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الأزواج في ولاية هندية يتقاسمون زوجاتهم مع أشقائهم

عدد المشاهدات: مليون و 707 آلاف

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الأزواج في ولاية هندية يتقاسمون زوجاتهم مع أشقائهم

تبيع الأسر في ولاية أوتار براديش في الهند، بناتها لرجال يتقاسمونهن مع إخوانهم، في ظاهرة تشهد رواجاً من دون رقابة أو محاسبة.

ويرد المتخصصون ذلك الى قلة عدد المواليد الاناث، إضافة إلى الفقر المستشري في الولاية.

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الرجل الذي يذهب إلى عمله سباحة

عدد المشاهدات: مليون و 256 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الرجل الذي يذهب إلى عمله سباحة

اختار الألماني بنيامين ديفيد أن بذهب إلى عمله سباحة وذلك تفاديا للإزدحام المروري في مدينة ميونخ.

ويضع بنيامين ملابسه في حقيبة مضادة للماء يستخدمها أيضا كطوق نجاة تساعده على الطوفان في الماء.

وكان النهر سابقا يستخدم كممر مائي للتنقل بين روما وفيينا قبل أكثر من قرن من الزمان، وهذا ما أعطى الفكرة لبنيامين، كما قال.

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ضربة بليارد ناجحة...والهدف بعد 152 مترا

عدد المشاهدات: مليون و 160 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ضربة بيليارد ناجحة...والهدف بعد 152 مترا

صور العاملون في مقهى رياضي في بريطانيا ضربة بلديارد تمتد لمسافة 152 مترا.

استغرق التحضير لهذه الضربة نحو 11 ساعة وقام بها العاملون في مقهى "أول ستارز" في مدينة بريستول البريطانية.

وانتشر هذا الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.

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مسن مصري يمارس الرياضة بانتظام ويتحدى الشباب بلياقته البدنية

عدد المشاهدات: 931 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو صبحي محمد، عمره 78 عاما لكنه يمارس الرياضة بانتظام ثلاث مرات أسبوعيا.

صبحي محمد، عمره 78 عاما لكنه يمارس الرياضة بانتظام ثلاث مرات أسبوعيا.

حصد صبحي المراكز الأولى في بطولات مصر للجامعات عامي 1963 و1964 في رياضتي المصارعة الرومانية وكمال الأجسام.

يطمح صبحي في إنشاء صالة ألعاب رياضية لكبار السن، كما يحلم بالمشاركة في بطولات محلية وعالمية.

تقرير مروة ناصر

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عامل محطة ينقذ فتاة من الانتحار

عدد المشاهدات: 690 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بالفيديو: عامل محطة ينقذ فتاة من الانتحار

رصدت كاميرات المراقبة في محطة للسكك الحديد في يوتيان بجنوب الصين، لقطات مروعة لفتاة كانت على وشك إلقاء نفسها أمام قطار يدخل المحطة.

وأظهر المقطع رجلا يعمل في المحطة يقفز بسرعة لإنقاذ الفتاة وسحبها قبل أن يدهسها القطار بثوان قليلة.

وذكرت تقارير محلية أن الفتاة طالبة جامعية وكانت تحاول الانتحار، لكنها لم تتعرض لإصابات خطيرة، بينما أصيب العامل بجروح في الرأس.

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لصة تحرر نفسها من الأصفاد وتهرب بسيارة الشرطة

عدد المشاهدات: 683 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو معتقلة تحرر نفسها من الأصفاد وتهرب بسيارة الشرطة

اعتقلت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية الفتاة توششا سبونسلر 33 عاما بتهمة السرقة.

قيد الشرطي الفتاة بالأصفاد ووضعها داخل السيارة، وذهب ليتفحص الأغراض المسروقة داخل حقيبتها.

استغلت الفتاة عدم تنبه الشرطي وقامت بتحرير نفسها وقادت السيارة وفرت بها.

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الرقص في الجنازات في غانا

عدد المشاهدات: 547 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الراقصون بالنعوش في غانا

أسس بنيامين إيدو فرقة من حاملي النعوش الذين يرقصون في الجنازات في غانا

وتعد الجنازات في غانا من المناسبات الاجتماعية الهامة جدا

و اذداد عدد الأشخاص الذين يودعون أحبائهم بطريقة "مبهجة"

ووفرت هذه الفكرة أكثر من 100 وظيفة للشباب والشابات .

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بائع ينجو من سطو مسلح بفضل برودة أعصابه

عدد المشاهدات: 539 ألفا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بائع ينجو بأعجوبة من سطو مسلح

تداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر عملية سطو مسلح في أحد أشهر المطاعم في ولاية ميزوري الأمريكية.

وأظهر المقطع مسلحا وهو يشهر مسدسه في وجه أمين الصندوق المالي، الذي تعامل مع الموقف ببرود وكأن شيئا لم يحدث.