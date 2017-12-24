الرقصة الأكثر "إثارة" في العالم

"الكيزومبا" رقصة يريد العديد تعلمها أشتهرت بسبب الفيديوهات على الإنترنت.
أطلق عليها لقب "الرقصة الأكثر إثارة"
لكن يقول البعض إنها تغيرت كثيرا عن أصولها في أفريقيا.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
"الكيزومبا" رقصة يريد العديد تعلمها أشتهرت بسبب الفيديوهات على الإنترنت.
أطلق عليها لقب "الرقصة الأكثر إثارة"
لكن يقول البعض إنها تغيرت كثيرا عن أصولها في أفريقيا.