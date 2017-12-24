الرقصة الأكثر "إثارة" في العالم
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الرقصة الأكثر "إثارة" في العالم

  • 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017

"الكيزومبا" رقصة يريد العديد تعلمها أشتهرت بسبب الفيديوهات على الإنترنت.

أطلق عليها لقب "الرقصة الأكثر إثارة"

لكن يقول البعض إنها تغيرت كثيرا عن أصولها في أفريقيا.