الرقصة الأكثر "إثارة" في العالم

"الكيزومبا" رقصة يريد العديد تعلمها أشتهرت بسبب الفيديوهات على الإنترنت.

أطلق عليها لقب "الرقصة الأكثر إثارة"

لكن يقول البعض إنها تغيرت كثيرا عن أصولها في أفريقيا.