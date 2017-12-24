ما سر الضوء الغامض الذي ظهر في سماء كاليفورنيا؟

شوهدت ظاهرة غريبة في سماء الولايات المتحدة الأمريكية في كل من كاليفورنيا وأريزونا.
جذبت أنظار العامة الذين توجهوا بنظرهم إلى السماء.
والسبب صاروخ تابع لمؤسسة سبيس إكس الأمريكية.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
شوهدت ظاهرة غريبة في سماء الولايات المتحدة الأمريكية في كل من كاليفورنيا وأريزونا.
جذبت أنظار العامة الذين توجهوا بنظرهم إلى السماء.
والسبب صاروخ تابع لمؤسسة سبيس إكس الأمريكية.