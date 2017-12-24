ما سر الضوء الغامض الذي ظهر في سماء كاليفورنيا؟
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ما سر الضوء الغامض الذي ظهر في سماء كاليفورنيا؟

  • 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017

شوهدت ظاهرة غريبة في سماء الولايات المتحدة الأمريكية في كل من كاليفورنيا وأريزونا.

جذبت أنظار العامة الذين توجهوا بنظرهم إلى السماء.

والسبب صاروخ تابع لمؤسسة سبيس إكس الأمريكية.

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