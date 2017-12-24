ما سر الضوء الغامض الذي ظهر في سماء كاليفورنيا؟

شوهدت ظاهرة غريبة في سماء الولايات المتحدة الأمريكية في كل من كاليفورنيا وأريزونا.

جذبت أنظار العامة الذين توجهوا بنظرهم إلى السماء.

والسبب صاروخ تابع لمؤسسة سبيس إكس الأمريكية.