150 شخصا عالقون في جبال الألب الفرنسية بعد تعطل مصعد تزلج

علق 150 شخصا لأكثر من ثلاث ساعات في مصعد تزلج كهربائي في جبال الألب الفرنسية.
أخرج رجال الإنقاذ الركاب الذين كانوا عالقين على إرتفاع 25 مترا.
ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.
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علق 150 شخصا لأكثر من ثلاث ساعات في مصعد تزلج كهربائي في جبال الألب الفرنسية.
أخرج رجال الإنقاذ الركاب الذين كانوا عالقين على إرتفاع 25 مترا.
ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.