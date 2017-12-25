بدأت الأحد احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم، لكنها اقتصرت على الشعائر الدينية نظرا للتوتر الذي تشهده المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وحث المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس بيير باتيستا بيتسابالا على دعم السلام، مشدداً على أن رسالة عيد الميلاد هي رسالة السلام.

وكرر بيتسابالا كلمات بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بأن القدس هي مدينة السلام، وذلك أثناء ترأسه لقداس منتصف الليل لعيد الميلاد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، من كنيسة المهد في بيت لحم، في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تقرير ايمان عريقات.