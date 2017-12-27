بالفيديو: تفجير برج للكهرباء في الصين
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بالفيديو: لحظة تفجير برج للكهرباء في الصين

  • 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017

لقطات عرضها التلفزيون الرسمي الصيني لعملية تدمير برج كهرباء في مقاطعة هيوبي في الصين.

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