كشفت شركة ناشئة في كوريا الجنوبية عن روبوت ضخم صمم لجعل البشر أقوى وأكثر قدرة على الحركة. الجهاز من تطوير شركة رينبو للروبوتات.

وفي العاصمة الهندية دلهي الهند يختبر مسؤولون مدفعا جديدا لمكافحة الضباب الدخاني.

أما الحكومتان الأمريكية والبريطانية فتقولان إن كوريا الشمالية كانت وراء هجوم فيروس البرمجيات (واناكراي) الذي أصاب مستشفيات وشركات وبنوكا حول العالم فى وقت سابق من هذا العام.

وفي تايلاند تجدد أمل كلب، فقد ساقيه الأماميتين، في حياة أفضل وذلك من خلال شفرتين مصنوعتين من ألياف الكربون، مثل التي يستخدمها لاعبو أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة >