الأهالي يعتقلون منفذ هجوم حلوان وهو يتجول بعد الحادث

شدد السلطات الأمنية المصرية إجراءاتها عقب الهجوم الذي استهدف كنيسة ومتجرا بضاحية حلوان جنوبي القاهرة، بحسب مراسل بي بي سي من موقع الحادث أحمد الكيلاني.

وقال الكيلاني إن ضحايا الهجومين، الذين نفذهما مسلحان على دراجتين آليتين، عشرة بينهم شرطي وأحد المسلحين وتاجرين أقباط.

وأشار مراسلنا إلى استهداف المهاجمين لكنيسة مار مينا بعد خروج المصلين من قداس أقيم بها.

وأضاف أنه شاهد مقطع فيديو يتداوله أهالي المنطقة يظهر قيامهم بالقبض على المنفذ الآخر والذي كان يحمل سلاحا ناريا وقنبلة، مشيرا إلى أنه يبدو في الفيديو وهو يتجول حاملا حقيبة جلدية بعد تنفيذه الهجوم وقبل أن يلقي الأهالي القبض عليه.